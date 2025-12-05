12:47
Соискателям рабочих виз в США будут отказывать, если они причастны к цензуре

Администрация американского президента Дональда Трампа объявила об усилении проверки заявителей на визы H-1B для высококвалифицированных работников, сообщает Reuters.

Госдепартамент США обязал дипломатические представительства выяснять, работал ли претендент на визу в таких областях, как распространение дезинформации, модерация контента, проверка фактов или обеспечение безопасности в интернете. Проверять будут страницы в соцсетях не только заявителя, но и членов его семьи, которые тоже хотят переехать в страну. Также предписывается проверять резюме или профили LinkedIn.

Сотрудникам консульств предписано в случае обнаружения доказательств того, что «заявитель был ответственен за цензуру или попытку цензуры защищаемого выражения мнений в Соединенных Штатах или был в ней соучастником», «добиваться признания заявителя не имеющим права на получение статуса».

Эта политика распространяется на всех, однако предлагается более тщательно проверять заявителей на визу H-1B.

Визы H-1B позволяют американским работодателям нанимать иностранных специалистов в специализированных областях.
