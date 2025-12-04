22:37
Власть

Пакистан объявил о развитии торгового взаимодействия с Кыргызстаном

Садыр Жапаров и премьер-министр Шахбаз Шариф приняли участие в инвестиционном диалоге между Кыргызстаном и Пакистаном, состоявшемся в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Участникам бизнес-форума представлена подробная информация, раскрывающая инвестиционные возможности Кыргызстана, особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Пакистаном.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил уверенность, что по итогам форума стороны смогут объявить о развитии торгового взаимодействия, создании совместных предприятий, а также о новых инвестициях в сферу образования, здравоохранения и ряд других отраслей.

В бизнес-форуме Кыргызстана и Пакистана приняли участие около 80 представителей компаний, работающих в сферах фармацевтики, туризма, информационных технологий, горнодобывающей отрасли, медицины и логистики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353477/
просмотров: 94
