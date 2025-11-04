19:56
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности

Фото ГУОБДД. Женишбек Джоробеков

Коллегия Министерства внутренних дел приняла решение об освобождении начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР Женишбека Джоробекова от занимаемой должности.

Как сообщили источники в МВД, причиной отставки стало неудовлетворительное исполнение мер по обеспечению безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что из-за недостаточной работы ГУОБДД наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий во всех регионах страны.
Решение принято на заседании коллегии министерства.

Женишбек Джоробеков возглавлял ГУОБДД с февраля 2024 года. До этого он занимал различные должности в системе внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349673/
просмотров: 168
