Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности

Коллегия Министерства внутренних дел приняла решение об освобождении начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР Женишбека Джоробекова от занимаемой должности.

Как сообщили источники в МВД, причиной отставки стало неудовлетворительное исполнение мер по обеспечению безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что из-за недостаточной работы ГУОБДД наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий во всех регионах страны.

Решение принято на заседании коллегии министерства.

Женишбек Джоробеков возглавлял ГУОБДД с февраля 2024 года. До этого он занимал различные должности в системе внутренних дел.