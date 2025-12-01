Сбор биометрики мигрантов теперь будет проходить во всех пунктах пропуска России

Сегодня в России стартовал этап эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства, в рамках которого во всех пунктах пропуска через госграницу страны будут осуществлять сбор биометрических персональных данных. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Согласно документу, эксперимент начался сегодня в полночь и будет идти до 23.59 30 июня 2026 года «при наличии технической возможности» в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Цель — сбор биометрических персональных данных иностранцев и лиц без гражданства при пересечении ими границы страны через эти пропускные пункты.

Все мигранты и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский, а также в автомобильном грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. С 30 июня 2025-го иностранцы без виз заполняют электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в Россию.

От обязательной сдачи биометрии освобождены граждане Беларуси, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

В РФ также изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами. Теперь иностранные граждане смогут воспользоваться бесплатной медпомощью, только легально отработав на территории государства не менее пяти лет (закон вступил в силу 28 ноября).

Ранее в Московской области России началось тестирование мобильного приложения «Амина» для мигрантов.