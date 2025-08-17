В Московской области России тестируют мобильное приложение «Амина» для мигрантов

В Московской области России началось тестирование мобильного приложения «Амина» для мигрантов. Об этом сообщил гендиректор многофункционального миграционного цента Антон Игнатов.

По его словам, с помощью приложения правоохранители смогут оперативно получать информацию о нахождении трудовых мигрантов. С 1 сентября 2025 года его использование станет обязательным для иностранных граждан, пребывающих в регион в безвизовом порядке для работы.

Антон Игнатов отметил, что «Амина» является частью комплекса мероприятий, которые направлены на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства. Иностранные граждане смогут уведомлять органы внутренних дел об адресе и смене места своего проживания удаленно. Кроме того, «Амина» будет передавать данные о геолокации устройства в МВД России.

«Это позволит органам правопорядка повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан», — сказал он.

По его словам, мигранты могут установить и начать пользоваться приложением до начала эксперимента, чтобы протестировать его возможности и заранее изучить функционал.

С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся мигранты, которые прибывают в Россию на срок, превышающий 90 календарных дней, с целями, не связанными с трудовой деятельностью.

При этом эксперимент не касается детей, дипломатов, членов их семей, сотрудников международных организаций и граждан Белоруссии.

Московский регион применяет различные технологии для контроля за миграционным законодательством. С 1 декабря 2024 года трудовые мигранты обязаны оформлять электронные карты иностранных граждан. С их помощью правоохранители могут быстро проверить информацию об их статусе и наличии правонарушений.