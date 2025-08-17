13:24
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

В Московской области России тестируют мобильное приложение «Амина» для мигрантов

В Московской области России началось тестирование мобильного приложения «Амина» для мигрантов. Об этом сообщил гендиректор многофункционального миграционного цента Антон Игнатов.

По его словам, с помощью приложения правоохранители смогут оперативно получать информацию о нахождении трудовых мигрантов. С 1 сентября 2025 года его использование станет обязательным для иностранных граждан, пребывающих в регион в безвизовом порядке для работы.

Антон Игнатов отметил, что «Амина» является частью комплекса мероприятий, которые направлены на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства. Иностранные граждане смогут уведомлять органы внутренних дел об адресе и смене места своего проживания удаленно. Кроме того, «Амина» будет передавать данные о геолокации устройства в МВД России.

«Это позволит органам правопорядка повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан», — сказал он.

По его словам, мигранты могут установить и начать пользоваться приложением до начала эксперимента, чтобы протестировать его возможности и заранее изучить функционал.

С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся мигранты, которые прибывают в Россию на срок, превышающий 90 календарных дней, с целями, не связанными с трудовой деятельностью.

При этом эксперимент не касается детей, дипломатов, членов их семей, сотрудников международных организаций и граждан Белоруссии.

Московский регион применяет различные технологии для контроля за миграционным законодательством. С 1 декабря 2024 года трудовые мигранты обязаны оформлять электронные карты иностранных граждан. С их помощью правоохранители могут быстро проверить информацию об их статусе и наличии правонарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339947/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России
Более 220 тысяч административных протоколов составлено в РФ на кыргызстанцев
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
В России запущен второй этап эксперимента по цифровому учету иностранцев
В России с 1 сентября вводятся новые пошлины за миграционные услуги
В России в местах лишения свободы содержатся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана
Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов
В реестр контролируемых лиц в РФ вошли 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев
Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг
Более 80 процентов кыргызстанцев, работающих в Екатеринбурге, легализовались
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Пансионат &laquo;Аврора плюс&raquo; пришел в&nbsp;упадок после национализации&nbsp;&mdash; туристы жалуются Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются
На&nbsp;пересдачу экзаменов на&nbsp;знание ПДД нарушителям в&nbsp;Кыргызстане дадут два месяца На пересдачу экзаменов на знание ПДД нарушителям в Кыргызстане дадут два месяца
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
17 августа, воскресенье
13:09
В Московской области России тестируют мобильное приложение «Амина» для мигрантов В Московской области России тестируют мобильное приложе...
12:33
Кыргызстан вошел в топ-5 по популярности стран для стажировок студентов из РФ
12:02
В Бишкеке и Оше стартуют бесплатные курсы по робототехнике для школьников
11:31
Дорогой президент Путин. Стало известно, о чем письмо главе РФ Мелании Трамп
11:00
Снижает риск рака и смертность. Гинеколог о методах и плюсах контрацепции