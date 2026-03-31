19:49
USD 87.45
EUR 100.28
RUB 1.08
Общество

В одном из округов РФ ужесточили правила приема в первый класс детей мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) России ужесточили правила приема детей мигрантов в первые классы школ, пишут местные СМИ.

Теперь ключевым условием стало обязательное прохождение теста на знание русского языка. Даже полный пакет документов не гарантирует зачисление — без результатов проверки школа не имеет права принять ребенка.

Заявления можно подать через портал Госуслуг или по почте. После этого школа выдает направление на тестирование, которое проводится бесплатно в одном из 22 специальных пунктов округа. Экзамен должен подтвердить, что ребенок владеет русским языком на уровне, достаточном для учебы.

Подчеркивается, что обязательным условием остается законное пребывание семьи в России. Исключение сделано только для граждан Беларуси — их принимают на общих основаниях, без дополнительных требований.

В первый класс принимают детей от 6,5 до 8 лет на 1 сентября. Прием заявлений на 2026/2027 учебный год уже стартовал: сначала документы принимают от семей, проживающих на закрепленных за школами территориях и имеющих право на льготы.

По мнению властей, новые правила помогут детям быстрее адаптироваться и снизить языковой барьер в школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368291/
просмотров: 230
Версия для печати
31 марта, вторник
19:44
Кыргызстанка Фарида Абдуева поборется за контракт с UFC Кыргызстанка Фарида Абдуева поборется за контракт с UFC...
19:22
Звание «Почетный гражданин Бишкека» за 2025 год получили 12 человек
19:05
В одном из округов РФ ужесточили правила приема в первый класс детей мигрантов
18:42
Кыргызский хит прозвучал в метро Москвы: видео со студентами стало вирусным
18:33
В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ