Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 29. Лидирует Нурбек Сыдыгалиев, набравший 10 тысяч 451 голос, что составляет 22,77 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Адилет Белеков — 8 тысяч 240 голосов (17,96 процента);
• Абтандил Кулбараков — 5 тысяч 656 голосов (12,33 процента).

По округу представлены данные по 14 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки итоговых протоколов.

№29 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 СЫДЫГАЛИЕВ НУРБЕК ОМУРБЕКОВИЧ 10 451 22,77
2 БЕЛЕКОВ АДИЛЕТ ЧОЛПОНБЕКОВИЧ 8 240 17,96
3 КУЛБАРАКОВ АБТАНДИЛ ИЛДУЗОВИЧ 5 656 12,33
4 ЖУНУШАЛИЕВА ГҮЛСҮНКАН ИШЕНГАЗИЕВНА 5 814 12,67
5 ТЫНАЛИЕВ АЙЖИГИТ КАЗАКБАЕВИЧ 4 766 10,39
6 АБЫКЕЕВ ТЕМИРБОЛОТ АСАНАЛИЕВИЧ 4 239 9,24
7 ТОКТОМАМБЕТОВ АМАНКУЛ ЖАПАРБЕКОВИЧ 2 549 5,55
8 КУРУЧБЕКОВ АСКАРБЕК БАКТЫБЕКОВИЧ 1 538 3,35
9 Против всех 663 1,44
10 ЭДИЛБЕКОВ ЧОЛПОНБЕК 634 1,38
11 МУРЗАКИМОВА АЛТЫНКУЛЬ ЖЭЭнБЕКОВНА 524 1,14
12 ИБРАЕВ ТАЛАНТБЕК ЖЕКШЕНОВИЧ 351 0,76
13 ТАШТАНБЕКОВА МАДИНА ТАШТАНБЕКОВНА 337 0,73
14 ЭСЕНКАНОВА АЙЗАДА САТАРБЕКОВНА 127 0,28
