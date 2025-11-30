Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 29. Лидирует Нурбек Сыдыгалиев, набравший 10 тысяч 451 голос, что составляет 22,77 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Адилет Белеков — 8 тысяч 240 голосов (17,96 процента);
• Абтандил Кулбараков — 5 тысяч 656 голосов (12,33 процента).
По округу представлены данные по 14 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки итоговых протоколов.
№29 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|СЫДЫГАЛИЕВ НУРБЕК ОМУРБЕКОВИЧ
|10 451
|22,77
|2
|БЕЛЕКОВ АДИЛЕТ ЧОЛПОНБЕКОВИЧ
|8 240
|17,96
|3
|КУЛБАРАКОВ АБТАНДИЛ ИЛДУЗОВИЧ
|5 656
|12,33
|4
|ЖУНУШАЛИЕВА ГҮЛСҮНКАН ИШЕНГАЗИЕВНА
|5 814
|12,67
|5
|ТЫНАЛИЕВ АЙЖИГИТ КАЗАКБАЕВИЧ
|4 766
|10,39
|6
|АБЫКЕЕВ ТЕМИРБОЛОТ АСАНАЛИЕВИЧ
|4 239
|9,24
|7
|ТОКТОМАМБЕТОВ АМАНКУЛ ЖАПАРБЕКОВИЧ
|2 549
|5,55
|8
|КУРУЧБЕКОВ АСКАРБЕК БАКТЫБЕКОВИЧ
|1 538
|3,35
|9
|Против всех
|663
|1,44
|10
|ЭДИЛБЕКОВ ЧОЛПОНБЕК
|634
|1,38
|11
|МУРЗАКИМОВА АЛТЫНКУЛЬ ЖЭЭнБЕКОВНА
|524
|1,14
|12
|ИБРАЕВ ТАЛАНТБЕК ЖЕКШЕНОВИЧ
|351
|0,76
|13
|ТАШТАНБЕКОВА МАДИНА ТАШТАНБЕКОВНА
|337
|0,73
|14
|ЭСЕНКАНОВА АЙЗАДА САТАРБЕКОВНА
|127
|0,28