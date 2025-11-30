Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 29. Лидирует Нурбек Сыдыгалиев, набравший 10 тысяч 451 голос, что составляет 22,77 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Адилет Белеков — 8 тысяч 240 голосов (17,96 процента);

• Абтандил Кулбараков — 5 тысяч 656 голосов (12,33 процента).

По округу представлены данные по 14 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки итоговых протоколов.