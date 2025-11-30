22:59
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному округу № 19

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №19. Лидирует Абдылдабек Эгембердиев, набравший 4 тысячи 428 голосов, что составляет 12,39 процента.

Практически с таким же результатом на второй позиции — Медербек Алиев, получивший 4 тысячи 497 голосов (12,58 процента).

Третьим идет Улан Сариев — 4 тысячи 317 голосов (12,07 процента).

В округе представлены данные по 26 позициям, включая вариант «Против всех».

Результаты остаются предварительными и уточняются по мере обработки окончательных протоколов. 

№19 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ЭГЕМБЕРДИЕВ АБДЫЛДАБЕК ЖОЛДОШАЛИЕВИЧ 4 428 12,39 %
2 АЛИЕВ МЕДЕРБЕК КУБАНЫЧЕВИЧ 4 497 12,58 %
3 САРИЕВ УЛАН АЛМАСБЕКОВИЧ 4 317 12,07 %
4 ДЖУНУСАЛИЕВ РАМИС МАЙРАМБЕКОВИЧ 4 297 12,02 %
5 КЕНЖЕБАЕВ АМАНКАН БАТЫРБЕКОВИЧ 2 717 7,60 %
6 АМАНБАЕВ БАКТЫБЕК АБДИЛАШИМОВИЧ 2 008 5,62 %
7 ТОЛОНБАЕВ ТААЛАЙБЕК 1 821 5,09 %
8 АКМАТОВ СТАЛБЕК ТЕМИРБЕКОВИЧ 1 704 4,77 %
9 ТАЙГАРАЕВА ЭДИТА КАНЫБЕКОВНА 1 273 3,56 %
10 АКИМЖАНОВА РЫСГУЛ АБДЫМАНАПОВНА 1 081 3,02 %
11 Против всех 977 2,73 %
12 ОМУРЗАКОВ АМАНБАЙ ТОКТОРОВИЧ 871 2,44 %
13 АСТАРКУЛОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ 889 2,49 %
14 ОСМОНОВ МИРБЕК ЛИСБЕКОВИЧ 787 2,20 %
15 ИБРАИМОВА АСЕЛЯ РАИМБЕКОВНА 598 1,67 %
16 ЕСЕНАЛИЕВ ЧЫНГЫЗБЕК ЫРЫСБЕКОВИЧ 508 1,42 %
17 РАИМБАЧАЕВА ВИНЕРА КАЛЫБЕКОВНА 451 1,26 %
18 БАЯМАНОВ ЭРКИНБЕК МУСАЛИЕВИЧ 432 1,21 %
19 ИСАБЕКОВА ГУЛЗАТ ЖУМАБАЕВНА 413 1,16 %
20 АСЫЛБАЕВА ГЮЛЬШАТ КАДЫРОВНА 384 1,07 %
21 УСЕИНОВА НУРГУЛЬ ЭМИЛЬКАНОВНА 297 0,83 %
22 КЕНЖЕЕВА ЭЛЬМИРА ЖУСУПБЕКОВНА 290 0,81 %
23 КУБАТОВА КУЛЬИРА ИДРИСОВНА 213 0,60 %
24 КЫДЫРОВ АКАЙ ИМАРАЛИЕВИЧ 194 0,54 %
25 НАЙЗАБЕКОВА НУРЖАН БАЙТЕМИРОВНА 191 0,53 %
26 КУЛАМБАЕВ НИЯЗБЕК БЕКЖАНОВИЧ 114 0,32 %
