Итоги голосования по многомандатному округу № 19

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №19. Лидирует Абдылдабек Эгембердиев, набравший 4 тысячи 428 голосов, что составляет 12,39 процента.
Практически с таким же результатом на второй позиции — Медербек Алиев, получивший 4 тысячи 497 голосов (12,58 процента).
Третьим идет Улан Сариев — 4 тысячи 317 голосов (12,07 процента).
В округе представлены данные по 26 позициям, включая вариант «Против всех».
Результаты остаются предварительными и уточняются по мере обработки окончательных протоколов.
№19 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ЭГЕМБЕРДИЕВ АБДЫЛДАБЕК ЖОЛДОШАЛИЕВИЧ
|4 428
|12,39 %
|2
|АЛИЕВ МЕДЕРБЕК КУБАНЫЧЕВИЧ
|4 497
|12,58 %
|3
|САРИЕВ УЛАН АЛМАСБЕКОВИЧ
|4 317
|12,07 %
|4
|ДЖУНУСАЛИЕВ РАМИС МАЙРАМБЕКОВИЧ
|4 297
|12,02 %
|5
|КЕНЖЕБАЕВ АМАНКАН БАТЫРБЕКОВИЧ
|2 717
|7,60 %
|6
|АМАНБАЕВ БАКТЫБЕК АБДИЛАШИМОВИЧ
|2 008
|5,62 %
|7
|ТОЛОНБАЕВ ТААЛАЙБЕК
|1 821
|5,09 %
|8
|АКМАТОВ СТАЛБЕК ТЕМИРБЕКОВИЧ
|1 704
|4,77 %
|9
|ТАЙГАРАЕВА ЭДИТА КАНЫБЕКОВНА
|1 273
|3,56 %
|10
|АКИМЖАНОВА РЫСГУЛ АБДЫМАНАПОВНА
|1 081
|3,02 %
|11
|Против всех
|977
|2,73 %
|12
|ОМУРЗАКОВ АМАНБАЙ ТОКТОРОВИЧ
|871
|2,44 %
|13
|АСТАРКУЛОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ
|889
|2,49 %
|14
|ОСМОНОВ МИРБЕК ЛИСБЕКОВИЧ
|787
|2,20 %
|15
|ИБРАИМОВА АСЕЛЯ РАИМБЕКОВНА
|598
|1,67 %
|16
|ЕСЕНАЛИЕВ ЧЫНГЫЗБЕК ЫРЫСБЕКОВИЧ
|508
|1,42 %
|17
|РАИМБАЧАЕВА ВИНЕРА КАЛЫБЕКОВНА
|451
|1,26 %
|18
|БАЯМАНОВ ЭРКИНБЕК МУСАЛИЕВИЧ
|432
|1,21 %
|19
|ИСАБЕКОВА ГУЛЗАТ ЖУМАБАЕВНА
|413
|1,16 %
|20
|АСЫЛБАЕВА ГЮЛЬШАТ КАДЫРОВНА
|384
|1,07 %
|21
|УСЕИНОВА НУРГУЛЬ ЭМИЛЬКАНОВНА
|297
|0,83 %
|22
|КЕНЖЕЕВА ЭЛЬМИРА ЖУСУПБЕКОВНА
|290
|0,81 %
|23
|КУБАТОВА КУЛЬИРА ИДРИСОВНА
|213
|0,60 %
|24
|КЫДЫРОВ АКАЙ ИМАРАЛИЕВИЧ
|194
|0,54 %
|25
|НАЙЗАБЕКОВА НУРЖАН БАЙТЕМИРОВНА
|191
|0,53 %
|26
|КУЛАМБАЕВ НИЯЗБЕК БЕКЖАНОВИЧ
|114
|0,32 %