Итоги голосования по многомандатному округу № 18

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 18. Лидирует Карим Ханджеза, набравший 7 тысяч 617 голосов, что составляет 16,99 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Эркин Бийбосунов — 6 тысяч 539 голосов (14,59 процента)
• Бакыт Чомоев — 6 тысяч 442 голоса (14,37 процента)
По округу представлены данные по 17 позициям, включая вариант «Против всех».
Показатели предварительные и могут уточняться по мере обработки итоговых протоколов.
№ 18 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтенных голосов
|%
|1
|ХАНДЖЕЗА КАРИМ ЛЕМЗАРОВИЧ
|7 617
|16,99 %
|2
|БИЙБОСУНОВ ЭРКИН КУВАТБЕКОВИЧ
|6 539
|14,59 %
|3
|ЧОМОЕВ БАКЫТ МУРАТБЕКОВИЧ
|6 442
|14,37 %
|4
|САТИЕВА ГУЛЖАН ЭРКИНБЕКОВНА
|4 851
|10,82 %
|5
|ЭДИГЕЕВ ЖЕНИШБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
|4 566
|10,19 %
|6
|ЛУРОВА ЛЕЙЛА ХИЯНОВНА
|3 832
|8,55 %
|7
|ОСКОМБАЕВ АЗАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
|3 510
|7,83 %
|8
|МАМБЕТАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ДЖУМАБАЕВИЧ
|2 355
|5,25 %
|9
|САРТПАЕВ ЭДИК ОМУРЗАКОВИЧ
|1 282
|2,86 %
|10
|МАМАДЖАНОВА МУНАРА МАМАДЖАНОВНА
|941
|2,10 %
|11
|БОДОШЕВ ТАЛАНТБЕК ТЕМИРХАНОВИЧ
|783
|1,75 %
|12
|АШИРБАЕВ ЭЛКИНБЕК ТОКТОГОНОВИЧ
|565
|1,26 %
|13
|Против всех
|522
|1,16 %
|14
|СУЛТАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ЭРКИнБЕКОВНА
|401
|0,89 %
|15
|БИЙМЫРСАЕВА ДАМИРА БАЙТЕРЕКОВНА
|394
|0,88 %
|16
|АЙДАРОВ МАНАС МУСАДИНОВИЧ
|182
|0,41 %
|17
|САТЫБАЛДЫЕВ БУСУРМАН
|45
|0,10 %