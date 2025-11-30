22:59
Власть

Итоги голосования по многомандатному округу № 18

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 18. Лидирует Карим Ханджеза, набравший 7 тысяч 617 голосов, что составляет 16,99 процента.

В тройку лидеров также вошли:
• Эркин Бийбосунов — 6 тысяч 539 голосов (14,59 процента)
• Бакыт Чомоев — 6 тысяч 442 голоса (14,37 процента)

По округу представлены данные по 17 позициям, включая вариант «Против всех».

Показатели предварительные и могут уточняться по мере обработки итоговых протоколов.

№ 18 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 ХАНДЖЕЗА КАРИМ ЛЕМЗАРОВИЧ 7 617 16,99 %
2 БИЙБОСУНОВ ЭРКИН КУВАТБЕКОВИЧ 6 539 14,59 %
3 ЧОМОЕВ БАКЫТ МУРАТБЕКОВИЧ 6 442 14,37 %
4 САТИЕВА ГУЛЖАН ЭРКИНБЕКОВНА 4 851 10,82 %
5 ЭДИГЕЕВ ЖЕНИШБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 4 566 10,19 %
6 ЛУРОВА ЛЕЙЛА ХИЯНОВНА 3 832 8,55 %
7 ОСКОМБАЕВ АЗАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 3 510 7,83 %
8 МАМБЕТАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ДЖУМАБАЕВИЧ 2 355 5,25 %
9 САРТПАЕВ ЭДИК ОМУРЗАКОВИЧ 1 282 2,86 %
10 МАМАДЖАНОВА МУНАРА МАМАДЖАНОВНА 941 2,10 %
11 БОДОШЕВ ТАЛАНТБЕК ТЕМИРХАНОВИЧ 783 1,75 %
12 АШИРБАЕВ ЭЛКИНБЕК ТОКТОГОНОВИЧ 565 1,26 %
13 Против всех 522 1,16 %
14 СУЛТАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ЭРКИнБЕКОВНА 401 0,89 %
15 БИЙМЫРСАЕВА ДАМИРА БАЙТЕРЕКОВНА 394 0,88 %
16 АЙДАРОВ МАНАС МУСАДИНОВИЧ 182 0,41 %
17 САТЫБАЛДЫЕВ БУСУРМАН 45 0,10 %
