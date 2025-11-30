Итоги голосования по многомандатному округу № 17

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №17. Лидирует Нурланбек Азыгалиев, набравший 10 тысяч 250 голосов, что составляет 25,31 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Улукбек Узакбаев — 9 тысяч 648 голосов (23,82 процента)
• Бактыбек Чойбеков — 6 тысяч 856 голосов (16,93 процента)
Всего по округу представлены данные по 14 позициям, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и будут уточняться по мере обработки итоговых протоколов.
№17 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|АЗЫГАЛИЕВ НУРЛАНБЕК АСАНБЕКОВИЧ
|10 250
|25,31 %
|2
|УЗАКБАЕВ УЛУКБЕК КАМЧИБЕКОВИЧ
|9 648
|23,82 %
|3
|ЧОЙБЕКОВ БАКТЫБЕК КАНЫБЕКОВИЧ
|6 856
|16,93 %
|4
|ЭСЕНАМАНОВА ЧОЛПОН ЗАМИРБЕКОВНА
|3 868
|9,55 %
|5
|ЧЫНЫБАЕВА АЙЖАН АДАМКАЛИЕВНА
|3 195
|7,89 %
|6
|АСАНАЛИЕВ АСКАТ УЛАНБЕКОВИЧ
|1 316
|3,25 %
|7
|КУРМАНАЛИЕВА КОЙСУН АБЛАБЕКОВНА
|957
|2,36 %
|8
|НУРМУХАМЕДОВ ЭРНАЗАР МУРАТБЕКОВИЧ
|901
|2,22 %
|9
|Против всех
|759
|1,87 %
|10
|КАМЧЫБЕКОВ АДИЛЕТ САБЫРБЕКОВИЧ
|667
|1,65 %
|11
|ЖАНУЗАКОВА КЫЯЛ БАЙЫШЕВНА
|602
|1,49 %
|12
|САБЫРБЕКОВА ЫРЫС САБЫРБЕКОВНА
|617
|1,52 %
|13
|КАСАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ ОСТЕМИРОВНА
|467
|1,15 %
|14
|МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ
|397
|0,98 %