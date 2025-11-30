22:59
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть

Итоги голосования по многомандатному округу № 17

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №17. Лидирует Нурланбек Азыгалиев, набравший 10 тысяч 250 голосов, что составляет 25,31 процента.

В тройку лидеров также вошли:
• Улукбек Узакбаев — 9 тысяч 648 голосов (23,82 процента)
• Бактыбек Чойбеков — 6 тысяч 856 голосов (16,93 процента)

Всего по округу представлены данные по 14 позициям, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и будут уточняться по мере обработки итоговых протоколов. 

№17 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АЗЫГАЛИЕВ НУРЛАНБЕК АСАНБЕКОВИЧ 10 250 25,31 %
2 УЗАКБАЕВ УЛУКБЕК КАМЧИБЕКОВИЧ 9 648 23,82 %
3 ЧОЙБЕКОВ БАКТЫБЕК КАНЫБЕКОВИЧ 6 856 16,93 %
4 ЭСЕНАМАНОВА ЧОЛПОН ЗАМИРБЕКОВНА 3 868 9,55 %
5 ЧЫНЫБАЕВА АЙЖАН АДАМКАЛИЕВНА 3 195 7,89 %
6 АСАНАЛИЕВ АСКАТ УЛАНБЕКОВИЧ 1 316 3,25 %
7 КУРМАНАЛИЕВА КОЙСУН АБЛАБЕКОВНА 957 2,36 %
8 НУРМУХАМЕДОВ ЭРНАЗАР МУРАТБЕКОВИЧ 901 2,22 %
9 Против всех 759 1,87 %
10 КАМЧЫБЕКОВ АДИЛЕТ САБЫРБЕКОВИЧ 667 1,65 %
11 ЖАНУЗАКОВА КЫЯЛ БАЙЫШЕВНА 602 1,49 %
12 САБЫРБЕКОВА ЫРЫС САБЫРБЕКОВНА 617 1,52 %
13 КАСАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ ОСТЕМИРОВНА 467 1,15 %
14 МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ 397 0,98 %
Ссылка: https://24.kg/vlast/352892/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21
Итоги голосования по многомандатному округу № 20
Итоги голосования по многомандатному округу № 19
Итоги голосования по многомандатному округу № 18
Итоги голосования по многомандатному округу № 16
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
22:57
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21 Итоги голосования по многомандатному избирательному окр...
22:56
Итоги голосования по многомандатному округу № 20
22:52
Итоги голосования по многомандатному округу № 19
22:50
Итоги голосования по многомандатному округу № 18
22:48
Итоги голосования по многомандатному округу № 17