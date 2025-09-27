15:45
Власть

Власти США аннулировали визу президенту Колумбии, прибывшему на Генассамблею ООН

Власти Соединенных Штатов аннулировали визу президенту Колумбии, прибывшему на Генеральную Ассамблею ООН.

Густаво Петро прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Государственный департамент США сообщил об аннулировании его визы в связи с его якобы призывами к насилию в ходе публичного выступления на улицах города. Об этом написала пресс-служба ведомства в соцсети X.

СМИ
Фото СМИ. Президент Колумбии Густаво Петро

«Ранее президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — говорится в сообщении.

Отметим, что Штаты и Колумбия являются союзниками, но их отношения находятся в стадии охлаждения с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп. В настоящее время Вашингтон проводит операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, нацеленную на Венесуэлу, соседа Колумбии, которую он обвиняет в руководстве картелем.

24 сентября глава Колумбии призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента. Об этом он заявил во время своего выступления на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сообщалось, что Густаво Петро обвинил американского лидера в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».
https://24.kg/vlast/345137/
