Более 8 тонн наркотиков изъято в 2025 году в ходе спецопераций ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подвел итоги деятельности организации. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке после Саммита глав государств — участников ОДКБ.

В рамках обзора трехлетней деятельности ОДКБ генсек выделил ряд значимых достижений.

Численность личного состава Коллективных сил возросла в 1,8 раза, достигнув 30 тысяч человек, также усилена авиационная группа.

В ходе антинаркотической операции «Канал» в 2025 году изъято более 8 тонн наркотиков, а операция «Нелегал» способствовала пресечению свыше 130 тысяч нарушений миграционного законодательства в 2024-м.

Регулярно проводятся масштабные учения «Взаимодействие», «Нерушимое братство» и другие, в которые интегрируется новейший боевой опыт.

Для усиления кибербезопасности проведены первая международная конференция и киберучения ОДКБ, укрепляется координация по противодействию киберугрозам.

Также подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с ШОС и СНГ.

С 1 января 2026 года председательство в организации перейдет к Российской Федерации.