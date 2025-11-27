12:24
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Власть

В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ

В Бишкек прибыли главы государств—членов ОДКБ для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Перед началом заседания проводятся протокольные встречи и церемонии приветствия официальных делегаций. 

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. ОДКБ

В саммите ОДКБ примут участие президенты Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан).

Ожидается обсуждение военно-политической обстановки в регионе, мер реагирования на современные угрозы, вопросов миграционной и антинаркотической безопасности. По итогам заседания планируется подписание более десяти документов, включая итоговую декларацию.

С 1 января 2026 года председательство в организации перейдет к Российской Федерации. Кроме того, страны-участницы рассмотрят кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ на период 2026–2029 годов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352465/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Сессия ОДКБ. Владимир Путин получил мастер-класс по игре на комузе
В Бишкек прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Сессия ОДКБ. Президенты Беларуси и Казахстана прибыли в Бишкек
Лидеры стран ОДКБ подпишут более 10 документов на саммите в Бишкеке
В Кыргызстане меняют порядок отбора и назначения судей: принят новый закон
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
ОДКБ сменит генсека: пост займет представитель Кыргызстана
На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения
Бишкек вводит ограничения из-за саммита ОДКБ: школы — на онлайн, рынки закроют
Популярные новости
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Криминальная система в&nbsp;тюрьмах Кыргызстана рухнула&nbsp;&mdash; Дайырбек Орунбеков Криминальная система в тюрьмах Кыргызстана рухнула — Дайырбек Орунбеков
Визит Владимира Путина. В&nbsp;делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и&nbsp;министры Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
Бизнес
Дни распродаж уже начались&nbsp;&mdash; возвращайте 2&nbsp;процента кешбэка вместе с&nbsp;O!Prime Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в&nbsp;сети клиник Acıbadem Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в сети клиник Acıbadem
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
27 ноября, четверг
12:19
В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ
12:17
Япония готовится провести первый саммит с Центральной Азией
12:10
Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
12:09
На 100 трудоспособных людей в Центральной Азии приходится около 60 иждивенцев
12:03
В РФ опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек