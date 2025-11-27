В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ

В Бишкек прибыли главы государств—членов ОДКБ для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Перед началом заседания проводятся протокольные встречи и церемонии приветствия официальных делегаций.

Фото пресс-службы президента. ОДКБ

В саммите ОДКБ примут участие президенты Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан).

Ожидается обсуждение военно-политической обстановки в регионе, мер реагирования на современные угрозы, вопросов миграционной и антинаркотической безопасности. По итогам заседания планируется подписание более десяти документов, включая итоговую декларацию.

С 1 января 2026 года председательство в организации перейдет к Российской Федерации. Кроме того, страны-участницы рассмотрят кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ на период 2026–2029 годов.