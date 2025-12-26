На 20 процентов в 2025 году нарастил поставки газа в Кыргызстан «Газпром». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер на совещании по предварительным итогам.

По его словам, в этом году поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан из России возросли на 20 процентов. С Казахстаном «Газпром» обсуждает расширение сотрудничества.

«Мы продолжаем развивать наше сотрудничество со странами Центральной Азии... И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20 процентов. Это очень-очень серьезные цифры. На повестке «Газпрома» стоит дальнейшее наращивание экспорта газа в центральноазиатский регион», — сказал он.

Ранее центр экономического прогнозирования «Газпромбанка» информировал, что в течение пяти лет поставки «Газпрома» в Центральную Азию увеличатся более чем вдвое. Компания ищет направления, куда перенаправлять объемы, которые ранее предназначались европейскому рынку.