Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа

На сегодня в столице и регионах республики установлено 97 тысяч современных газовых счетчиков с телеметрией. В ОсОО «Газпром Кыргызстан» рассказали о принципе их работы.

Ранее все абоненты компании вынуждены были передавать показания счетчиков по телефону. Многие об этом забывали, а кто-то скрывал информацию специально. Контролеров часто не впускали. Это приводило к убыткам и потерям. Более того, большая часть установленных у абонентов счетчиков уже устарела и считает некорректно — при нормативном сроке службы восемь-десять лет эти приборы работали уже более 20-25 лет. Для решения этих проблем «Газпром Кыргызстан» с 2022 года ставит абонентам «умные» счетчики с телеметрией. Срок их службы — более 10 лет. Каждый счетчик проходит государственную поверку, включен в Государственный реестр средств измерений и соответствует установленным требованиям по точности и надежности.

Газовый счетчик с телеметрией включает в себя счетный механизм и модуль связи и работает по следующему принципу: счетный механизм фиксирует фактический объем газа, проходящего через счетчик, а модуль связи передает эти данные на сервер по каналу связи. При отсутствии связи показания накапливаются в памяти модуля и передаются после восстановления соединения. Учет потребления осуществляется независимо от работы канала связи или наличия сигнала.

В процессе потребления газ проходит через прибор учета, приводя в движение измерительный механизм и активируя датчики. Полученные данные обрабатываются микропроцессором с учетом температурных и иных корректирующих параметров. Такой принцип работы обеспечивает корректный учет фактически потребленного газа и исключает самопроизвольное начисление.

В октябре-ноябре 2025 года произошел сбой передачи данных, связанный с перегрузкой сервера обработки. В результате показания по части счетчиков своевременно не были приняты сервером. При этом сами счетчики продолжали корректно учитывать потребление газа, однако данные не поступали в биллинговую систему. Компания приняла все меры, чтобы собрать показания, и направила контролеров на их ручной сбор. Но из-за сжатых сроков не удалось обойти всех абонентов. В результате в ряде случаев при выставлении счетов были использованы средние или расчетные объемы потребления аналогичного периода прошлого года. У некоторых абонентов счета оказались заниженными или вовсе нулевыми.

В ночь с 31 декабря на 1 января удалось получить и обработать показания 100 процентов «умных» счетчиков. Из-за этого абоненты, у которых осенью счета были заниженными, в январе получили счета выше ожидаемых. ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.

Компания понимает, что ситуация с нестабильным приемом показаний могла создать неудобства для абонентов, и поэтому объявила временную акцию на три месяца по неначислению пени на долги абонентов, у которых установлены «умные» счетчики Zenner.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращает внимание, что пеня будет приостановлена только на задолженность, образовавшуюся на конец декабря 2025 года. Если долг не будет погашен с января по март, то с 1 апреля 2026-го начисление пени возобновится в обычном порядке.