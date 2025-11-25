Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса

Кабмин внес масштабные изменения в систему лицензирования и разрешений. Новый документ охватывает десятки сфер — от образования и медицины до фармацевтики, связи, обращения отходов, ветеринарии и работы с опасными материалами.

Постановление принято для исполнения закона о совершенствовании лицензирования и уточняет порядок выдачи документов, требования к соискателям, оформление решений и работу государственных органов. Главная цель — сделать лицензирование более прозрачным, единообразным и технологичным.

Согласно обновленным правилам, лицензии и разрешения теперь могут оформляться не только на бумаге, но и в электронном виде через автоматизированные информационные системы.

Решения лицензиаторов должны публиковаться в «личных кабинетах» заявителей. Подтверждающие документы допускается представлять без нотариального заверения — достаточно печати юридического лица.

Изменения также затрагивают процедуры контроля, основания для отказа, требования к помещениям, оборудованию и квалификации персонала в ряде отраслей. В сфере образования уточнены критерии к школам, колледжам, вузам и организациям дополнительного обучения, в том числе по наличию клинической базы для медицинских программ и созданию условий для студентов с ограниченными возможностями.

Серьезная модернизация проведена в блоке ветеринарной фармацевтики: обновлены требования к дистрибьюторам, аптекам и складам. Уточнены нормы к хранению и продаже ветеринарных препаратов, оборудованию помещений, температурному режиму и квалификации специалистов.

В области работы с опасными и радиоактивными материалами государство вводит новые процедуры выдачи лицензий, требования к объектам, инженерным системам и подготовке сотрудников.

Для операций с отходами I-V классов опасности вводятся дополнительные условия по контролю, размещению, технологическому оборудованию и соблюдению экологических регламентов.

Также корректируются нормы по телекоммуникациям: компании обязаны обеспечивать сохраняемость абонентских данных, своевременное уведомление о тарифах, поддержание качества связи и предоставление доступа к сетевой информации для госорганов.

Отдельные положения упрощают работу предпринимателей. Например, лицензии и разрешения можно выдавать досрочно, а коллегиальные комиссии при рассмотрении заявлений упраздняются, за исключением специальных случаев, прописанных в постановлении.

Документ вступит в силу через десять дней.