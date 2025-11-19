Рейтинг одобрения президента США Трампа среди американцев упал до 38 процентов

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев упал до 38 процентов. Это самое низкое значение с момента его второй инаугурации, следует из опроса компании Ipsos и агентства Reuters.

Отмечается, что в данном случае это не самая низкая оценка деятельности главы Белого дома — в первый президентский срок его рейтинг падал до 33 процентов.

Показатель снизился на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным в начале ноября. Люди недовольны тем, что Дональд Трамп пытался помешать публикации материалов уголовного дела финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна. Респонденты указывали на это даже несмотря на то, что позже глава государства изменил позицию по этому вопросу и призвал их опубликовать.

Вместе с тем, по мнению многих американцев, администрация Дональда Трампа не справляется с исторически высокой инфляцией: с этим согласны около 65 процентов респондентов, включая каждого третьего сторонника Республиканской партии.

В опросе участвовали 1 тысяча 17 взрослых американцев. Погрешность составила около 3 процентных пунктов. В начале президентского срока рейтинг одобрения Дональда Трампа составлял 47 процентов. Джо Байден заканчивал свой президентский срок с одобрением в 38 процентов.