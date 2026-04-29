Ташиеву, Зулушеву и Шакиеву предъявили обвинения по делу о попытке госпереворота

Трем бывшим высокопоставленным чиновникам — экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, бывшему депутату Курманкулу Зулушеву и экс-торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу (Нурланбеку Шакиеву) — официально предъявили обвинения. Об этом сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.
По его словам, всем троим озвучили статьи обвинения, которые ранее применяли и к другим фигурантам дела.
Речь о тяжких составах, связанных с организацией массовых беспорядков и действиями, которые следствие рассматривает как попытку государственного переворота.
По словам источников в силовых структурах, фигурантов допросили в Главном следственном управлении МВД. Допросы продолжались несколько часов, после чего они покинули здание ведомства.
Официально детали предъявленных обвинений и ход следствия не раскрываются. По данным источников в силовых структурах, расследование связано с так называемым письмом 75.
Напомним, в феврале стало известно, что 75 человек направили обращение Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша с призывом провести досрочные президентские выборы. После этого:
- Камчыбека Ташиева освободили от должности главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров;
- провели реорганизацию ГКНБ;
- ряд высокопоставленных чиновников лишился должностей;
- Нурланбек Тургунбек уулу сложил полномочия торага и сдал депутатский мандат;
- Курманкул Зулушев также сдал депутатский мандат.
Позднее возбудили уголовное дело. Часть подписантов «письма 75» водворена в СИЗО. Им вменяют организацию массовых беспорядков.
Глава государства ранее заявлял, что Камчыбек Ташиев отрицал встречи с авторами обращения. При этом Садыр Жапаров подчеркнул, что тот не будет вновь назначен на государственные должности.
В Конституционном суде разъяснили, что президентские выборы должны пройти в установленный срок — в январе 2027 года.