Власть

К зарплате 5 тысяч сомов — кто получит выплату от президента Кыргызстана

Кабинет министров внес изменения в постановление № 433 от 1 августа 2022 года, регулирующее условия оплаты труда сотрудников, обслуживающих государственные органы и органы местного самоуправления.

Решение принято во исполнение Указа президента от 26 марта 2026-го № 121 о совершенствовании системы оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Согласно изменениям, в документ добавили новую норму о введении президентской компенсационной выплаты в размере 5 тысяч сомов. Ее будут начислять за фактически отработанное время. Указанная выплата не будет учитываться при расчете:

  • надбавок;
  • пособий;
  • «13-й» зарплаты;
  • доплат за работу в высокогорных и труднодоступных районах;
  • других дополнительных выплат.

Министерству финансов поручили учесть данные изменения при подготовке поправок в закон о республиканском бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, а также обеспечить реализацию соответствующих мер.

Документ вступил в силу с 1 апреля этого года.
