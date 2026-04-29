Власть

Депутаты просят выделить доптехнику и средства для ликвидации селя в Гульчо

В городе Гульчо Алайского района из-за разрушительных селей ввели режим чрезвычайной ситуации. На заседании Жогорку Кенеша депутаты призвали представителя президента в парламенте Бектура Зулпиева взять ситуацию под личный контроль и выделить дополнительные силы и средства для ликвидации последствий.

Депутат Улан Примов подчеркнул, что усилий местных властей недостаточно из-за масштаба катастрофы.

«В Гульчо затопило школы, детские сады и множество жилых домов. Местные власти и МЧС стараются, но этого мало. Необходимо направить туда дополнительные средства, технику и работать в усиленном режиме, иначе справиться с последствиями будет невозможно», — заявил парламентарий.

Улан Примов

Его поддержал депутат Таалайбек Сарыбашов, который отметил необходимость оперативной помощи населению.

«Сель нанес серьезный урон жилью. Мы выражаем благодарность сотрудникам МЧС и местным властям за текущую работу, но нужно выяснить, какая еще помощь требуется людям прямо сейчас. Если нужны дополнительные силы — их нужно предоставить немедленно», — отметил он.

скриншот прямого эфира
Таалайбек Сарыбашов

Напомним, в результате проливных дождей 27–28 апреля селевые потоки затопили дворы и подвалы 92 жилых домов, а также нанесли ущерб двум школам и детскому саду. С 28 апреля в городе действует режим ЧС.
