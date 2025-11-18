15:33
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация в Украине. Возобновляется активизация в переговорном процессе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф примет участие в переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Стив Уиткофф отправляется в Турцию 19 ноября на встречу.

Владимир Зеленский сегодня также сообщил, что завтра отправится в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал он в своем мессенджере.

На прошлой неделе Стамбул посетил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Целью своего визита он назвал «разблокировку процесса обменов».

Ранее сообщалось, что Москва и Киев договорились возобновить обмен пленными.

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 23 июля в Стамбуле. После этого в процессе произошла пауза.
