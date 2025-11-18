Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан с 19 по 22 ноября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя МИД КНР.

В ходе поездки Ван И проведет отдельные стратегические диалоги с министрами иностранных дел трех стран.

Отмечается, что визит состоится по приглашению руководителей внешнеполитических ведомств Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, Узбекистана Бахтиера Саидова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

Ван И также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая.