Власть
Сюжет: Выборы-2025

Неприкасаемых нет. Председатель ЦИК обратился к кандидатам в депутаты ЖК

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров обратился ко всем участникам избирательного процесса. Пост с его выступлением опубликован на Facebook.

По словам Тынчтыка Шайназарова, Центризбирком начал принимать меры в отношении отдельных кандидатов, допустивших нарушения законодательства.

«Мы не допустим подкупа избирателей, использования незаконных методов агитации и любых действий, порочащих честь и достоинство других участников выборов. Хочу подчеркнуть, что проведение досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша находится на личном контроле Садыра Жапарова. Глава государства придает особое значение тому, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в строгом соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Глава ЦИК предупредил всех кандидатов и их сторонников — агитация должна вестись строго в рамках закона, с уважением к избирателям и оппонентам.

В случае выявления нарушений будут применены строгие меры, вплоть до отмены регистрации кандидата. Неприкасаемых нет. Все равны перед законом. Центризбирком будет действовать в пределах своих полномочий в отношении всех, кто нарушает установленные правила, будь то кандидат, его штаб или лица, распространяющие клевету и дезинформацию. Я вновь обращаюсь ко всем участникам избирательного процесса: соблюдайте требования законодательства, уважайте выбор граждан и посодействуйте тому, чтобы эта кампания стала примером честной политической конкуренции.

Тынчтык Шайназаров

Напомним, досрочные выборы депутатов парламента состоятся 30 ноября. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала кандидатами в депутаты ЖК 467 человек, из них 276 мужчин и 191 женщина. В среднем по стране на один мандат приходится 5,2 претендента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350532/
просмотров: 221
