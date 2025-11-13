19:11
Сюжет: Выборы-2025

Подкуп избирателей. ЦИК разрешила задержать Бахтияра Бообекова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня рассмотрела ходатайство следственной службы ГУВД Чуйской области и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Бахтияра Бообекова. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

из интернета
Фото из интернета

В Центризбирком 12 ноября поступило обращение от ГУВД Чуйской области с просьбой разрешить привлечение кандидата по многомандатному округу № 17 к уголовной ответственности, его задержание, арест или применение иных мер взыскания.

Как сообщили в ЦИК, следственная служба ГУВД расследует уголовное дело, возбужденное 12 ноября по части 2 статьи 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР. По данным следствия, собраны неопровержимые доказательства, указывающие на причастность Бахтияра Бообекова к противоправным действиям.

Рассмотрев материалы и руководствуясь нормами конституционных законов «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и «О ЦИК», комиссия удовлетворила ходатайство следственных органов.

Решение Центризбиркома будет направлено в ГУВД Чуйской области и уполномоченному представителю кандидата.
