09:56
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Власть

Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ

В Ташкенте министры иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подписали протокол об обмене ратификационными грамотами по точке пересечения государственных границ. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, документ юридически определяет точные координаты места, где сходятся границы трех стран. Стороны назвали его историческим шагом, направленным на укрепление мира, безопасности и добрососедства в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что вопрос делимитации границ на протяжении многих лет оставался для государств Центральной Азии одним из наиболее значимых и чувствительных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351124/
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств ЦА
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
Саммит «С5+1»: президент Кыргызстана выступил перед его началом
Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом
Страны Центральной Азии запустили программу «Единое здоровье»
Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах
Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1»
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
На поддержку экономик стран Центральной Азии выделено более $1 миллиарда
Саммит Россия — Центральная Азия пройдет в столице Таджикистана: кто приедет
Популярные новости
Все пляжные зоны в&nbsp;Кыргызстане передают под единое управление Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в&nbsp;саммите ОДКБ Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ
Казахстан вернет Кыргызстану на&nbsp;треть больше электроэнергии, чем получил летом Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на&nbsp;Всемирные игры кочевников Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на Всемирные игры кочевников
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
17 ноября, понедельник
09:49
Бельгийский депозитарий готов судиться с ЕС в случае изъятия активов России Бельгийский депозитарий готов судиться с ЕС в случае из...
09:39
На любую страну, которая сотрудничает с Россией, будут наложены санкции — Трамп
09:27
Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ
09:22
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
09:10
Еще один кандидат в депутаты ЖК отказался от участия в выборах