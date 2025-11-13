09:52
Выборы ЖК. Медработники должны соблюдать политический нейтралитет

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана провели совещание с руководителями медицинских организаций и координаторами здравоохранения регионов по вопросу готовности системы здравоохранения к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша.

На совещании рассмотрели вопросы обеспечения бесперебойной работы организаций здравоохранения в период выборов, включая взаимодействие с избирательными комиссиями по уточнению списков избирателей, находящихся на лечении в стационарах, готовность бригад скорой медицинской помощи и медицинских работников, задействованных на избирательных участках для дежурства и оперативного реагирования; организацию работы медицинских пунктов и обеспечение их необходимыми ресурсами.

Особое внимание на совещании уделили строгому соблюдению принципа политического нейтралитета медицинских работников.

Руководителям организаций здравоохранения напомнили, что работники системы здравоохранения обязаны воздерживаться от любых форм политической агитации, демонстрации предпочтений или участия в деятельности, способной поставить под сомнение беспристрастность системы здравоохранения.

Министерством здравоохранения доведен соответствующий приказ, устанавливающий категорический запрет на участие работников системы здравоохранения в агитационной и предвыборной деятельности, независимо от формы и способа ее осуществления.

Досрочные выборы. Кому запрещено лайкать посты кандидатов в соцсетях

Любые нарушения этого порядка будут рассматривать как дисциплинарное нарушение служебной этики и законодательства с последующим привлечением виновных лиц к строгой персональной ответственности, включая меры административного воздействия.

Минздрав призывает руководителей всех уровней обеспечить информирование персонала и постоянный контроль за соблюдением принципа политического нейтралитета во всех организациях здравоохранения республики.

Напомним, что 30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, прописанным в профильном законе, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах.
