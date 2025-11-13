Выборы ЖК. Медработники должны соблюдать политический нейтралитет

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана провели совещание с руководителями медицинских организаций и координаторами здравоохранения регионов по вопросу готовности системы здравоохранения к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша.
На совещании рассмотрели вопросы обеспечения бесперебойной работы организаций здравоохранения в период выборов, включая взаимодействие с избирательными комиссиями по уточнению списков избирателей, находящихся на лечении в стационарах, готовность бригад скорой медицинской помощи и медицинских работников, задействованных на избирательных участках для дежурства и оперативного реагирования; организацию работы медицинских пунктов и обеспечение их необходимыми ресурсами.
Руководителям организаций здравоохранения напомнили, что работники системы здравоохранения обязаны воздерживаться от любых форм политической агитации, демонстрации предпочтений или участия в деятельности, способной поставить под сомнение беспристрастность системы здравоохранения.
Министерством здравоохранения доведен соответствующий приказ, устанавливающий категорический запрет на участие работников системы здравоохранения в агитационной и предвыборной деятельности, независимо от формы и способа ее осуществления.
Любые нарушения этого порядка будут рассматривать как дисциплинарное нарушение служебной этики и законодательства с последующим привлечением виновных лиц к строгой персональной ответственности, включая меры административного воздействия.
Минздрав призывает руководителей всех уровней обеспечить информирование персонала и постоянный контроль за соблюдением принципа политического нейтралитета во всех организациях здравоохранения республики.
Напомним, что 30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, прописанным в профильном законе, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах.