Досрочные выборы. Кому запрещено лайкать посты кандидатов в соцсетях

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев рассказал в эфире «Биринчи радио», кому запрещено лайкать посты кандидатов в социальных сетях.

По его словам, государственным, муниципальным служащим, сотрудникам организаций, более 30 процентов акций которых принадлежит государству, запрещено оставлять реакции и писать посты в чью-либо поддержку в соцсетях.

«Тем более представителям государственных СМИ делать так не стоит. 30 ноября идите на избирательный участок и отдайте свой голос за вашего кандидата», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.