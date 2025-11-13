Фото с сайта Кремля. Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что глава РФ сообщил, что планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

«Мы регулярно общаемся с вами, но вот еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», — сказал Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров (президент Казахстана посетил Москву с государственным визитом. — прим. ред.).

Президент РФ подчеркнул, что они с Токаевым поддерживают регулярное общение. Помимо саммита в Бишкеке, лидеры до конца года также встретятся в рамках традиционного предновогоднего саммита СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

«У нас насыщенная программа, и она исполняется», — добавил глава государства.

На саммите в Бишкеке планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая будет содержать оценку обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности.