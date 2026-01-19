16:47
Власть

Владимира Путина пригласили войти в «Совет мира» по ситуации в Газе

Президента России Владимира Путина по дипломатическим каналам пригласили войти в «Совет мира» по сектору Газа, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сейчас Кремль изучает предложение и надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить нюансы, сообщил РБК.

Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе

Организацию «Совет мира» создали два дня назад по инициативе Дональда Трампа — в него вошли экс-премьер Британии Тони Блэр, госсекретарь США Марко Рубио и бывший спецкоординатор ООН Николай Младенов.

Позднее приглашение США приняла и Венгрия, об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто.

Кстати, одним из первых приглашение войти в состав «Совета мира» получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Владимира Путина пригласили войти в «Совет мира» по ситуации в Газе
