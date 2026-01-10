10:10
Общество

Дочь Владимира Путина стала директором медицинского института в МГУ

Фото из интернета

Дочь президента России Мария Воронцова назначена директором медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени Михаила Ломоносова. Об этом пишет Telegram-канал «Дождь».

МНОИ — это «интегрированный научно-образовательный кластер», в который вошли факультет фундаментальной медицины, Центр регенеративной медицины и университетская клиника МГУ.

На сайте факультета фундаментальной медицины говорится, что «в последние годы МГУ целенаправленно реализует кадровую политику, ориентированную на обновление управленческого состава и поддержку специалистов молодого поколения».

Воронцова с 2022 по 2024 годы была заместителем декана по науке на факультете, с 2024 по 2025 годы занимала должность замдиректора по науке МНОИ.

Летом Мария Воронцова выступила на ПМЭФ с речью об улучшении человека.
