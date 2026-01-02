Киев направил дроны на резиденцию Путина: Доказательства инцидента переданы США

В Министерстве обороны России сообщили об извлечении файла с полетным заданием из украинского беспилотника, направляющегося к резиденции Владимира Путина в Новгородской области и сбитого 29 декабря.

«Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что материалы переданы американской стороне.

Накануне газета WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что Украина не наносила ударов по президенту России или его резиденции, а, по оценке ЦРУ, ВСУ пытались нанести удар по военной цели, расположенной в том же районе, что и резиденция Путина, но не в непосредственной близости от нее.

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.