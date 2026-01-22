10:14
Россия готова направить $1 миллиард в «Совет мира» из замороженных в США средств

Россия готова направить $1 миллиард в «Совет мира» из замороженных в США средств. Об этом на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.

Он прокомментировал предложение американского главы Дональда Трампа вступить в «Совет мира» и рассказал о прогрессе в переговорах с Вашингтоном по Украине.

По словам лидера страны, Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности. МИД РФ изучит поступившее предложение присоединиться к «Совету мира», проконсультируется с союзниками, после чего Москва даст ответ, уточнил он.

Владимир Путин добавил, что в предложении Дональда Трампа образовать «Совет мира» речь идет прежде всего об урегулировании на Ближнем Востоке и поиске решения палестинского вопроса.

«Главное, чтобы процесс по Газе благоприятно сказался на урегулировании ближневосточного конфликта.
Пожелания палестинцев должны быть учтены при реконструкции сектора Газа. У России особые отношения с палестинским народом. Она готова направить $1 миллиард в «Совет мира» из замороженных в США средств», — сказал он.

Напомним, создание «Совета мира» инициировал президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп пригласил в него лидеров нескольких государств.

Ранее администрация Белого дома объявила о создании комитета по управлению Газой (NCAG). Чтобы попасть в «Совет мира», надо оплатить $1 миллиард. Дональд Трамп как председатель «Совета мира» будет вправе выгонять или приглашать участников, блокировать решения и создавать новые структуры.
