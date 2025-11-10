Сегодня президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступил на Национальном молодежном форуме «Кыргызстан моей мечты». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Борьба с коррупцией не прекращалась ни на один день. Мы разобрали запутанные схемы и смогли обуздать коррупцию, которая укоренялась десятилетиями. Теперь мы не позволим никому посягать на народное имущество и государственные средства. В такой ситуации силой, способной противостоять воровству, коррупции и взяточничеству, должны стать именно вы, молодые люди. Сегодня настало время, когда нужно вырастить поколение, которое любит Родину как своего отца и мать, и считает ее святыней», — отметил Садыр Жапаров.

Президент отметил образование как первый важный аспект, которому власти уделяют внимание. Целью данных действий является конкурентоспособная молодежь и увеличение количества научных исследований в вузах.

Глава государства напомнил о существовании проекта «Надежда народа», который с 2022 года помогает магистрантам поступать в топовые мировые университеты.

На сегодня 55 студентов учатся или уже получили ученые степени в Оксфорде, Кембридже, Гарварде и еще в 38 лучших вузах мира. На это государство выделило около 265 миллионов сомов.

«Проект «Надежда народа» приносит плоды: семь выпускников работают в науке, образовании и госслужбе у нас в стране, а 12 — в мировых компаниях, прославляя Кыргызстан. Это наша гордость и лицо новой страны. К тому же в 2021 году 22 наших студента успешно окончили театральное училище имени Щепкина в Москве и вернулись домой. Их приняли в Ошский драмтеатр, каждому из них предоставили квартиру в новом современном доме», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил работу кабмина по поддержке стартапов и инновационных проектов.

«Изобретения вдохновляют других, и министерства должны поддерживать это, что кабмин и делает. На прошлом форуме была инициатива создать молодежное движение. По постановлению кабмина появилось движение «Кыргызстан жаштар кыймылы». Сейчас молодежь составляет 35 процентов населения страны — это наша движущая сила и гордость», — отметил президент.

Садыр Жапаров уделил отдельное внимание экономике Кыргызстана. По его словам, национальная программа развития до 2030 года имеет очень амбициозные цели с основными направлениями в сельском хозяйстве, туризме и зеленой энергетике.

По ней в 2030 году мы планируем довести ВВП до $30 миллиардов и войти в число 30 ведущих стран. Уверен, что с вами — образованной, активной молодежью — это возможно. Садыр Жапаров

«Индустриализация страны, экспорт конкурентоспособной продукции, превращение Кыргызстана в транзитно-логистический хаб между Китаем, ЕАЭС, странами Центральной и Южной Азии — это приоритеты», — заявил он.

Президент призвал молодежь страны заботиться о природе и экологии страны.

«Экономия воды и электроэнергии, защита нашей прекрасной природы, передача ее следующему поколению с национальными ценностями — все это должно глубоко поселиться в вашем сознании», — заключил он.