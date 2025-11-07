В Кыргызстане изменят порядок подтверждения прав на управление транспортом

Кабинет министров Кыргызстана вынес на обсуждение изменения в ряд решений в сфере автомобильного транспорта.

Как сообщили в кабмине, изменения касаются порядка подтверждения права владения или управления транспортными средствами — теперь доверенность можно подтвердить не только на бумаге, но и через Единую информационную систему нотариата (ИС «Электронный нотариат»).

В частности, корректировки внесли в постановление кабмина от 15 ноября 2016 года №587 о переоборудовании находящихся в эксплуатации транспортных средств.

Теперь при внесении изменений в конструкцию авто владельцу необходимо предоставить документ о праве владения либо электронное подтверждение через систему нотариата.

Поправки внесли и в постановление кабмина в части лицензирования отдельных видов деятельности, связанных с автотранспортом.

При получении лицензий будут требовать либо бумажные копии свидетельств и доверенностей, либо их подтверждение через «Электронный нотариат», вместе с документами о прохождении техосмотра.