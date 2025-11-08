Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в МВД КР.

Начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД назначен полковник милиции Азенбек Козукеев.

Полковник милиции Женишбек Джоробеков освобожден от занимаемой должности в связи с неудовлетворительным обеспечением безопасности дорожного движения и ростом количества дорожно-транспортных происшествий во всех регионах страны.

Улан Бийбосунов назначен главой Службы внутренних расследований МВД. До него эту должность занимал Алмаз Осмонбеков.

Сейтек Кулубаев назначен мэром Баткена.

Предыдущий мэр Баткена Темирболот Абыкеев покинул пост по собственному желанию в октябре, пробыв градоначальником менее восьми месяцев.

Сейтек Кулубаев ранее дважды назначался на должность акима Ак-Талинского района Нарынской области.

Жыргалбек Курманбеков назначен и.о. директора службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре.

Ранее главой службы был Урмат Кожомбердиев.

Урматбек Камбаров назначен замруководителя Аппарата Верховного суда.

До назначения он был директором ГУ «Кызмат» при управделами президента.

Талантбек Толобеков возглавил департамент кинематографии

Ранее данную должность занимал Улан Адамалиев, освобожденный от нее по собственному желанию.

Талантбек Толобеков — продюсер, член правления Союза кинематографистов и правления Ассоциации кинопродюсеров Кыргызстана. В сфере культуры и кино работает с 2002 года.

О кадровых перестановках с 27 по 31 октября читайте здесь.