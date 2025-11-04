Постановлением кабмина Талантбек Толобеков назначен директором департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Данное решение принято в соответствии со статьей 18 конституционного Закона «О кабинете министров» по представлению главы ведомства Мирбека Мамбеталиева.

Нового директора коллективу представили министр и его заместитель Марат Тагаев.

Ранее данную должность занимал Улан Адамалиев, освобожденный от нее по собственному желанию.

Департамент кинематографии — это государственное учреждение, реализующее политику, направленную на развитие национального кинематографа, усиление государственной поддержки и повышение конкурентоспособности кыргызского кино на международной арене.

Талантбек Толобеков — продюсер, член правления Союза кинематографистов и правления Ассоциации кинопродюсеров Кыргызстана. Родился 4 мая 1983 года в Бишкеке.

Фото Минкультуры. Новый глава департамента

Образование:

• Кыргызский национальный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой — менеджер социально-культурной деятельности, педагог;

• Хореографическое училище имени Чолпонбека Базарбаева — артист балета, хореограф.

Трудовая деятельность:

— с 2002 года работает в сфере культуры и кино;

— с 2013-го — основатель и координатор Национальной кинопремии «Ак Илбирс»;

— как продюсер участвовал в создании фильмов «Үй сатылат» («Дом продается»), «Көл» («Озеро»), «Мунабия», «Атанын керээзи» («Завещание отца») и других;

— координировал выдвижение национальных фильмов на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Ника»;

— инициатор инвестиционной программы «Снимай в Кыргызстане» и создания Национальной кинокомиссии;

— в период пандемии COVID-19 организовывал поддержку ветеранов кино и граждан, оказавшихся в трудной ситуации.

Руководящие должности:

— исполнительный директор премии «Ак Илбирс» (2019-2023);

— директор государственного кинокомбината «Кыргызфильм» (2023-2025);

— председатель Национального Оскаровского комитета (с 2023 года);

— директор ООО Shaboto Film Group (с 2025-го).