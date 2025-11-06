Назначен новый начальник ГУОБДД МВД

Начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД назначен полковник милиции Азенбек Козукеев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в министерстве состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрели ситуацию в сфере дорожной безопасности. По итогам принято решение о кадровых изменениях. В частности с должности начальника ГУОБДД был освобожден Женишбек Джоробеков.

Фото МВД. Начальник ГУОБДД Азенбек Козукеев

Азенбек Козукеев до назначения возглавлял УВД Таласской области. Ему 43 года. В МВД отмечают, что он имеет многолетний опыт службы, зарекомендовал себя дисциплинированным и организованным руководителем. Под его руководством, по данным ведомства, в регионе достигнуты положительные результаты по обеспечению общественной безопасности и законности.

Новому руководителю ГУОБДД поручено усилить работу по снижению количества ДТП, развитию технических и аналитических возможностей в рамках проекта «Безопасная страна».