Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Мейкинбек Абдалиев освобожден от исполнения обязанностей члена ЦИК.

Он подал в ЦИК заявление об участии в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в качестве самовыдвиженца по округу № 13. Согласно закону о выборах, с момента выдвижения кандидат должен приостановить исполнение своих должностных или служебных полномочий.

Кадровые перестновки в мэрии Оша.

Руководителем отдела информационного обеспечения администрации Оша назначен Жылдызбек Болотбеков. Он работал в сфере медиа и коммуникаций и имеет опыт взаимодействия со средствами массовой информации.

Нурлан Закиров назначен вице-мэром города Ош. Он будет курировать социальный блок. Ранее этот пост занимала Салтанат Аманова. До назначения Нурлан Закиров был начальником отдела социального развития южной столицы.

Дастанбек Маматалиев назначен начальником управления капитального строительства мэрии Оша. Он занимал должность заместителя начальника этого управления. Прежний начальник управления Акылбек Шамаев сложил полномочия в связи с участием в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Завершилась дипломатическая миссии Посла Японии в Кыргызстане.

Хидэк Года проработал в КР с 2022 года.

Эрлан Догдурбеков переназначен генеральным директором «ЭлТР».

Эрлан Догдурбеков переназначен на второй пятилетний срок в связи с завершением предыдущего трудового договора.

