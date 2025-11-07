Ильхам Алиев заявил, что армию Азербайджана приводят в соответствие со стандартами НАТО. Об этом президент страны рассказал на встрече с делегацией альянса в Баку, передает агентство APA.

Ильхам Алиев сообщил, что Баку активно сотрудничает в этом вопросе с Турцией. Он также отметил важность дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и НАТО.

Глава Азербайджана также сказал, что власти республики достигли главной цели с момента обретения своей независимости в начале прошлого века — освобождения земель от оккупации, и добавил — процесс модернизации армии Азербайджана будет продолжен.

На приеме присутствовали представители 15 государств альянса, включая Турцию, США, Францию, Германию и другие страны — участницы НАТО.