11:58
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Общество

ВВС сократит 10 процентов сотрудников, чтобы сэкономить 500 миллионов фунтов

Руководство ВВС объявило о сокращении от 1,8 тысячи до 2 тысяч рабочих мест, что составляет около 10 процентов от общего числа сотрудников вещательной корпорации. Это решение вызвано необходимостью сэкономить 500 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.

Как объяснил в письме сотрудникам исполняющий обязанности генерального директора ВВС Талфан Дэвис, «разрыв между нашими расходами и доходами растет».

По его словам, это связано с инфляцией, нестабильностью глобальной экономики и сокращением доходов от лицензионного сбора и коммерческой деятельности.

Дэвис не исключил, что в результате сокращений придется закрыть целые каналы или службы.

Сейчас на ВВС работает около 21,5 тысячи постоянных сотрудников.

Работу Британской вещательной корпорации на территории Великобритании в основном напрямую финансируют жители страны, которые платят за телевизионную лицензию. Она обязательна для тех, у кого есть телевизор или цифровой приемник сигнала и кто смотрит телевидение в прямом эфире или любые программы ВВС.

Всемирная служба ВВС, частью которой является и русская служба, частично финансируется за счет правительственных грантов. Кроме того, ВВС ведет коммерческую деятельность.

Финансовые сложности ВВС в том числе связаны с сокращением числа тех, кто платит за телевизионную лицензию: с развитием технологий телевизоров в британских домах становится все меньше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370606/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет ЖК одобрил законопроект о сокращении количества госнаград
Иск на $10 миллиардов к британскому ВВС подал Дональд Трамп
BBC извинилась перед Дональдом Трампом, но отказалась платить компенсацию
Глава ВВС покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
В список ВВС ста влиятельных женщин мира вошла представительница Кыргызстана
Сотрудник Би-би-си смотрел в прямом эфире эротический фильм
Фильм о кыргызстанках сняла корпорация ВВС
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
16 апреля, четверг
11:45
В КР пытались ввезти грузовики с искаженными идентификационными данными В КР пытались ввезти грузовики с искаженными идентифика...
11:42
Жуткое ДТП на трассе Балыкчи — Тон. Есть погибшие
11:41
ВВС сократит 10 процентов сотрудников, чтобы сэкономить 500 миллионов фунтов
11:38
Прибыль Дорожного фонда КР растет, а сотрудники департамента массово увольняются
11:04
Президент поручил сначала выплатить компенсации, а потом сносить дома в Ноокате