ВВС сократит 10 процентов сотрудников, чтобы сэкономить 500 миллионов фунтов

Руководство ВВС объявило о сокращении от 1,8 тысячи до 2 тысяч рабочих мест, что составляет около 10 процентов от общего числа сотрудников вещательной корпорации. Это решение вызвано необходимостью сэкономить 500 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.

Как объяснил в письме сотрудникам исполняющий обязанности генерального директора ВВС Талфан Дэвис, «разрыв между нашими расходами и доходами растет».

По его словам, это связано с инфляцией, нестабильностью глобальной экономики и сокращением доходов от лицензионного сбора и коммерческой деятельности.

Дэвис не исключил, что в результате сокращений придется закрыть целые каналы или службы.

Сейчас на ВВС работает около 21,5 тысячи постоянных сотрудников.

Работу Британской вещательной корпорации на территории Великобритании в основном напрямую финансируют жители страны, которые платят за телевизионную лицензию. Она обязательна для тех, у кого есть телевизор или цифровой приемник сигнала и кто смотрит телевидение в прямом эфире или любые программы ВВС.

Всемирная служба ВВС, частью которой является и русская служба, частично финансируется за счет правительственных грантов. Кроме того, ВВС ведет коммерческую деятельность.

Финансовые сложности ВВС в том числе связаны с сокращением числа тех, кто платит за телевизионную лицензию: с развитием технологий телевизоров в британских домах становится все меньше.