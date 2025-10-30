16:37
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Власть

Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе

В городе Манасе сегодня состоялось торжественное открытие нового здания детского центра творчества «Ариет». На мероприятии присутствовал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который ознакомился с условиями для обучения и развития детей.

Современное трехэтажное здание построено с соблюдением всех требований безопасности и качества. Центр рассчитан на 200 мест и включает 25 кружков по живописи, рукоделию, хореографии, музыке и другим творческим дисциплинам.

Строительство началось в феврале 2025 года и завершилось к 30 октября. Объект возведен полностью за счет средств спонсоров и оснащен всем необходимым оборудованием.

Сейчас в центре занимаются более 1 тысячи 300 детей, и в ближайшее время планируется принять еще 500. Преподаватели и воспитанники отметили, что новое здание стало комфортным и вдохновляющим пространством для занятий. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/349126/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах
Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ
«Мурас Юнайтед» обыграл ливанский клуб «Сафа» со счетом 2:0
Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас»
Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с европейским футбольным функционером
Камчыбек Ташиев: В Ак-Талинском районе планируют построить ипотечное жилье
Камчыбек Ташиев открыл новый зал вольной борьбы «Мундуз ата» в Нарыне
Камчыбек Ташиев заложил капсулу под возведение культурного центра в селе Баетов
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
16:34
В Бишкеке определят места для выгула собак В Бишкеке определят места для выгула собак
16:21
Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила 1,1 миллиона человек
16:15
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
16:14
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
16:09
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования