Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе

В городе Манасе сегодня состоялось торжественное открытие нового здания детского центра творчества «Ариет». На мероприятии присутствовал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который ознакомился с условиями для обучения и развития детей.
Современное трехэтажное здание построено с соблюдением всех требований безопасности и качества. Центр рассчитан на 200 мест и включает 25 кружков по живописи, рукоделию, хореографии, музыке и другим творческим дисциплинам.
Строительство началось в феврале 2025 года и завершилось к 30 октября. Объект возведен полностью за счет средств спонсоров и оснащен всем необходимым оборудованием.