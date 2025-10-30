Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе

В городе Манасе сегодня состоялось торжественное открытие нового здания детского центра творчества «Ариет». На мероприятии присутствовал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который ознакомился с условиями для обучения и развития детей.

Современное трехэтажное здание построено с соблюдением всех требований безопасности и качества. Центр рассчитан на 200 мест и включает 25 кружков по живописи, рукоделию, хореографии, музыке и другим творческим дисциплинам.

Строительство началось в феврале 2025 года и завершилось к 30 октября. Объект возведен полностью за счет средств спонсоров и оснащен всем необходимым оборудованием.

Сейчас в центре занимаются более 1 тысячи 300 детей, и в ближайшее время планируется принять еще 500. Преподаватели и воспитанники отметили, что новое здание стало комфортным и вдохновляющим пространством для занятий.