В Бишкеке 4 апреля облачно. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

У кого намечается той

Алмазбек Акматов Родился 4 апреля 1966 года. Председатель Счетной палаты КР. Рахатбек Пирматов Родился 4 апреля 1969 года. Директор Государственного накопительного пенсионного фонда при Социальном фонде.

Памятные даты

День веб-мастера

Дата этого праздника выбрана не случайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

Веб-мастер — профессия довольно новая, она появилась совсем недавно, в век развития интернета. Веб-мастер, или управляющий сайтом, — это человек, занимающийся разработкой веб-сайта либо корпоративного приложения в интернете.

Американский ученый выделил витамин C

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг после пяти лет кропотливых исследований выделил из лимонного сока вещество, названное позднее витамином C (аскорбиновая кислота).

Люди, которые меняли мир

Р одился специалист-лесовод Петр Ган

Родился 4 апреля 1916 года в Алупке Крымской АССР. Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

В 1946-м приехал в Кыргызстан.

Имя Петра Гана занимает особое место среди тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие кыргызской науки о природе. Всю свою жизнь он посвятил сохранению и умножению лесов, повышению их продуктивности и рациональному использованию.

Широко известен за пределами республики как инициатор, исследователь и пропагандист горного лесоразведения. Опубликовал 76 работ, в том числе 8 монографий, 11 рекомендаций по лесохозяйственному производству. 32 монографии изданы под его редакцией.

Именем Петра Гана назван Институт леса и ореховодства НАН КР.

Умер 14 октября 1993 года.

Умерла кинорежиссер Динара Асанова

В 1985 году в возрасте 42 лет в Мурманске скоропостижно скончалась известный советский кинорежиссер, актриса и сценарист Динара Асанова.

Родилась 24 октября 1942-го во Фрунзе.

После окончания школы в 1960-1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм». Снялась в картинах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога». С 1973-го — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, BBC), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

Умер кыргызский политик Жумабек Ибраимов

Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области.

После окончания Фрунзенского политехнического института и аспирантуры трудовую деятельность начинает рядовым преподавателем кафедры технологии машиностроения в родном вузе.

Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988-м — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Во второй половине 1990-х дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.

Умер в 1999 году.

На бульваре Эркиндик установлен памятник государственному и общественному деятелю Жумабеку Ибраимову, а одна из столичных улиц названа его именем.

