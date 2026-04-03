Общество

Иностранным дипмиссиям рассказали о горном кластере «Ала-Тоо Резорт»

Председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов провел рабочую встречу с представителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

По ее данным, стороны обсудили ключевые направления реализации проекта всесезонного горного кластера.

Зарубежные партнеры ознакомились с концепцией проекта, его масштабами и инвестиционным потенциалом. Отдельным блоком обсуждения стал второй этап аукциона земельных участков, в рамках которого предлагаются площадки под строительство туристической и коммерческой инфраструктуры. Участникам были представлены параметры лотов, механизмы участия и перспективы реализации проектов на территории курорта.

В ходе диалога представители дипломатических миссий проявили интерес к развитию туристической инфраструктуры Кыргызстана и отметили значимость проекта для укрепления международного сотрудничества.

«Ала-Тоо Резорт» реализуется как проект государственного значения — по инициативе и под личным контролем президента Садыра Жапарова, что создает дополнительные гарантии стабильности и прозрачности для инвесторов. Встреча прошла в конструктивной атмосфере и стала еще одним шагом в развитии международного взаимодействия в рамках проекта.
