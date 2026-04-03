Общество

Строящийся в Джалал-Абаде нефтеперерабатывающий завод дважды оштрафовали

Джалал-Абадским региональным управлением департамента государственного архитектурно-строительного контроля проведена проверка строительства нефтеперерабатывающего завода на участке Курук-Сай Сузакского района. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, 27 января в ходе проверки установлено отсутствие проектно-разрешительной документации, а также необходимых экспертных и архитектурно-градостроительных заключений. Кроме того, за допущенные нарушения в отношении ОсОО «Орис НПЗ» наложен административный штраф в размере 200 тысяч сомов.

По результатам повторной проверки в апреле установлено, что выданные предписания не исполнены. Более того, строительные работы продолжаются с нарушением установленных требований. В результате в отношении ОсОО «Орис НПЗ» повторно составлен протокол и наложен штраф на еще 200 тысяч сомов.

Следует отметить, что строительство производственных объектов, особенно в сфере нефтепереработки, без необходимых экспертных заключений, а также без авторского и технического надзора создает угрозу экологической и технической безопасности региона.
