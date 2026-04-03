Топ-10 мощных смартфонов в марте 2026 года составили эксперты

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов.

Самым мощным смартфоном оказался iQOO 15 Ultra, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и кулером для охлаждения. Гаджет набрал 4,17 миллиона баллов.

За ним следует компактный субфлагманский смартфон OnePlus 15T с аналогичным чипом — 4,16 миллиона баллов.

Топ-3 замыкает vivo X300 Pro с MediaTek Dimensity 9500, набирающий 4,08 миллиона баллов.

Остальные устройства из топ-10 оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. С четвертого по шестое место занимают realme GT 8 Pro (4,04 миллиона баллов), Red Magic 11 Pro+ (4,02 миллиона) и iQOO 15 (3,92 миллиона).

Седьмое и восьмое места заняли Honor Magic 8 Pro и Magic 8, набирающие в AnTuTu 3,84 миллиона и 3,82 миллиона баллов соответственно. Девятое место занял Honor WIN (3,8 миллиона баллов). Замыкает топ OnePlus 15 с 3,8 миллиона баллов.

Отмечается, что в рейтинг вошли смартфоны, представленные на китайском рынке.