В России испытали крылатую ракету с ядерной установкой: 15 часов полета

В России прошли испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой

«Испытание было проведено 21 октября, был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, это не предел. Технические характеристики «Буревестника» позволяют применять его с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов и добавил, что ракета находилась в воздухе около 15 часов и это не предел.

В ответ Владимир Путин предложил «определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах».

По словам Герасимова, «технические характеристики «Буревестника» позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».

Считается, что эта ракета будет использовать прямоточный реактивный двигатель, в котором воздушный поток будет нагреваться за счет энергии, получаемой в небольшом ядерном реакторе, создавая необходимую тягу.

При этом необязательно, что она будет иметь ядерную боевую часть. Ее главное достоинство в очень большой дальности действия, за счет которой она сможет лететь по маршруту, огибая зоны противовоздушной обороны.