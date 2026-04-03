В Германии тестируют новые препараты против болезни Альцгеймера

Университетская клиника Мюнстера начала тестирование двух препаратов для замедления развития наиболее распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера, пишет DW.

Их назвали леканемаб и донанемаб. Это созданные в лаборатории антитела, нацеленные на разрушение белковых бляшек в мозге, которые повреждают нервные клетки и нарушают передачу сигналов, что приводит к потере памяти.



В эксперименте участвуют пять пациентов. Каждые две недели им вводят препарат и проводят МРТ, чтобы изучить реакцию мозга. Врачи отмечают, что новые леканемаб и донанемаб не могут полностью остановить прогрессирование болезни Альцгеймера, но способны ее замедлить.