Кыргызстан и Япония обсудили систему раннего оповещения о землетрясениях

Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Хирано Рюити.

По данным МЧС, стороны обсудили развитие сотрудничества в области снижения рисков стихийных бедствий, повышение потенциала министерства и внедрение современных систем раннего оповещения.

Особое внимание уделено вопросам развития системы раннего оповещения о землетрясениях, направленной на своевременное информирование населения Кыргызстана и стран Центральной Азии о возможных природных катастрофах.

Японская сторона выразила заинтересованность в поддержке данной инициативы, а также реализации совместных проектов.

Стороны также отметили успешное сотрудничество в рамках ранее реализованных проектов, направленных на укрепление потенциала МЧС и снижение рисков стихийных бедствий.