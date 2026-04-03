Общество

На кладбище «Учар» в городе Ош высадят более 600 саженцев

В городе Оше, на улице Мамырова, ведутся подготовительные работы по озеленению и благоустройству кладбища «Учар», которое ранее было рекультивировано. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, в настоящее время в рамках экологического восстановления территории проводятся работы по выравниванию почвы, организации системы орошения и очистке участка.

Специалистами разработан ландшафтно-эскизный проект, согласно которому на территории площадью более 2 гектаров планируется высадить свыше 600 саженцев дуба, платана, каштана и березы. Посадка саженцев состоится завтра в рамках общего субботника.
