Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается 1 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По их данным, сегодня Камчыбек Ташиев встретился с ветеранами и женщинами, работающими в органах внутренних дел, и поблагодарил их за преданную службу.

Он отметил, что в этом году милиция Кыргызстана отмечает 101-ю годовщину со дня основания.

«На милицию возложена ответственность за безопасность государства, общества и граждан, защиту их законных прав. Желаю всем, кто несет эту почетную службу, крепкого здоровья, сил и благополучия!» — сказал глава спецслужб.

Он подчеркнул, что государство продолжит создавать благоприятные условия для службы, улучшать социальную защиту сотрудников и укреплять материально-техническую базу органов внутренних дел.

Во время встречи ряду сотрудников милиции вручены нагрудные знаки и благодарность от имени Камчыбека Ташиева.